Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SERT MÜDAHALE

Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği bugün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2’si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye ulaştığını ifade etti.

Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamada, 18 göçmenin hayatını kaybettiği, 76 göçmenin ise yaralandığı bildirilmişti. Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti.

SKANDAL TEŞEKKÜR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanyol polisine müdahale için teşekkür etmesi tepkiye neden oldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenleri için İspanyol polisine teşekkür etmesi dünyayı resmen ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini yaptıkları yorumlarla gösterince yaşanan olay kısa sürede Twitter'da da TT oldu.

Fas'tan İspanya'ya göç akınında 18 ölü İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin neden olduğu izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti.

Düzensiz göçmenlerle 4 koldan mücadele Sorunun kaynağı ülkelerle temas kurulacak. 11 koordinatör vali görevlendirildi. Van’a polis takviyesi yapıldı. Sınır duvarı aktif kullanımda.