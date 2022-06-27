Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis’ten 35 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli kentindeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.

Kaza sırasında balkonda bulunan iki kadın aşağı düşerek hayatını kaybederken, bina önünde oynayan 2 çocuk ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin ardından hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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