Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 24 Şubat’ta başlayan savaşta 4 ay geride kaldı. Rus devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre Putin, Tacikistan ve Türkmenistan'a ziyarette bulunacak.

Rus lider, Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı Imomali Rakhmon ile görüşecek. Türkmenistan ziyaretinde ise Hazar denizi ülkeleri zirvesinde Türkiye, Türkmenistan, İran ve Kazakistan liderleri ile bir araya gelecek.

Putin’in ziyaretinin üçüncü ayağı ise Endonezya’ya ev sahipliği yaparak Moskova’da gerçekleşecek. bu ziyaretlerinin dönüşünde de Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya gelecek.

SON YURT DIŞI ZİYARETİNİ ÇİN’E YAPMIŞTI

Rus lider son yurt dışı ziyaretini Çin'e yapmış, Şubat ayı başlarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmıştı.

Rusya, 1918'den beri ilk kez temerrüde düştü Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine etkisi büyük oldu. Rusya, 104 yıldır ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Putin'e açık açık tehdit: Yaptırımlar savaş makinası kalbini vuracak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Almanya’da yaptığı açıklamada, “Bugün duyuracağımız yaptırımlar, direkt olarak Rus oligarkları ve Putin’in savaş makinesi kalbini vuracak” dedi.