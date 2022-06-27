 

Meksika’nın kuzeyinde görev başındaki polislere pusu kuruldu. Nuevo Leon eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, 6 polisimiz görevi başındayken hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Yerel saatle 03.00 sıralarında Meksika-ABD sınırı yakınında meydana gelen saldırıda, 4 polis de yaralandı. Bakanlık ayrıca, saldırganların yüksek kalibreli silahlar kullandığını ve zırhlı 10 araçla olay yerinden uzaklaştığını bildirdi.

Meksika'da bir çiftlikte yedi ceset bulundu Meksika'da bir çiftlikte yedi ceset bulundu Meksika'da bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi. Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Meksika'da kaplanın saldırdığı bakıcı öldü Meksika'da kaplanın saldırdığı bakıcı öldü Meksika’da bakıcılığını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğrayan genç adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.