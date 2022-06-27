Türkiye Gazetesi

Sığınmacı kampında bıçaklı dehşet yaşandı. Sığınmacı kampında kaln bir kişi diğer sığınmacıların kapıların teker teker çaldı ve açanlara adeta dehşeti yaşattı. Almanya’nın güneyindeki Baden Württemberg eyaletinde bulunan Kressbronn bölgesindeki bir sığınmacı kampında bıçaklı saldırıda ölü veyaralıların olduğu öğrenildi.

KAPILARI ÇALDI, AÇANLARI BIÇAKLADI

Çok sayıda sığınmacının yaşadığı kampta teker teker odaların kapısını çalan şahıs, kapıyı açan kişilere bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi öldü, en az 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, hastaneye sevk edildi. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan Alman polisi, 31 yaşındaki şahsın aynı kampta yaşadığını açıkladı.

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