Türkiye Gazetesi

Kolombiya'nın Tolima eyaletindeki El Espinal kentinde bulunan bir stadyumda düzenlenen boğa güreşi sırasında ahşap 3 katlı tribün çöktü. Yerel kaynakların yaptığı açıklamaya göre, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 322 kişi ise yaralandı. Ölenlerden ikisi kadın iken, biri çocuk ve bir diğeri ise erkekti. Bununla birlikte, yaralılar arasında bulunan 4 kişinin de durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.

Görüntülerde, insanlar çöken tribünden kaçmaya çalışırken bir boğanın arenada dolaşmaya devam ettiği görülüyor.

KOLOMBİYA'DA BOĞA GÜREŞLERİ YASAKLANABİLİR

Görev süresi sona eren Devlet Başkanı Ivan Duque, soruşturma açılacağını söyledi. Kolombiya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro ise benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek, yerel yönetimlere insanlar ve hayvanların öldüğü bu tür etkinlikleri yasaklamaları için çağrı yaptı. Tolima Valisi Jose Ricardo Orozco yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin hayvanlar için tehlikeli ve zalimce olduğunu ifade ederek yasaklanması için harekete geçeceklerini söyledi.

Cumartesi günü El Espinal'deki bir başka boğa güreşinde ise birkaç kişi yaralandı. Bu ayın başlarında Repelon kasabasındaki bir etkinlikte de boğanın boynuz darbesi sonucu bir kişi öldü.

İspanya’da salgının başından bu yana ilk "boğa güreşi" yapıldı ​İspanya’da korona virüs salgının başladığı dönemden bu yana yasak olan boğa güreşleri başkent Madrid’de yeniden başladı.

İspanya'da 14 ay sonra ilk kez yapılacak boğa güreşinin biletleri iki saatte tükendi İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından dolayı son 14 aydır yasaklanan boğa güreşlerine 2 Mayıs pazar günü Madrid'deki Las Ventas arenasında tekrar başlanması kararı alındı.