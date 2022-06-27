Türkiye Gazetesi

Bir zamanların gelecek vadeden futbolcusu Reece Wabara, ikbali moda sektöründe buldu. İngiltere’de Manchester City kulübünün U16 takımında kaptanlığa kadar yükselen ve gösterdiği performansla milli takımda U20’de forma giyen Wabara, futbolculuğun yanı sıra 2013 senesinde moda sektörüne girdi.

Maniere De Voir markasını kuran Wabara işlerin çok iyi gitmesiyle 2017’de daha 25 yaşındayken futbolu bıraktı ve kendisini tamamen modacılığa verdi. Wabara, 26 milyon sterlinlik servetiyle 'Genç Zenginler' listesine girdi. Eski savunmacı listede 37. sırada.

"YAPTIĞIM İŞİ EN ÜST SEVİYEDE YAPMAK İSTERİM"

Wabara, daha önce futbolu bırakmasıyla ilgili olarak, “Futbolda A milli takıma seçilebilir, Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilirdim. Ama ben yaptığım işi en üst seviyede yapmak isterim. Bu yüzden, eskiden beri giyime de meraklı biri olarak kariyer değişikliği yaptım ve modayı seçtim" dedi.

Daha önce sadece erkek kıyafetleri üreten firma ürün portföyüne kadın kıyafetlerini de ekledi.

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