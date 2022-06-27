Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş dört ayı geride bıraktı. Rus lider Vladimir Putin’in son olarak sahada görev yapması için 67 yaşındaki emekli general Pavel’i çağırdığını iddia edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken Rus ordusunda üst düzey görev yapan komutanların hayatlarını kaybetmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e büyük darbe oldu.

İngiliz Daily Star gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşında görev yapması için Kremlin’in Rus general Pavel’i göreve çağırdığını iddia etti. General Pavel’in en son Suriye’de savaşta görev aldığı ve şu anda emekli olduğu belirtildi.

Rus general Pavel 67 yaşında fazla kiloları ile dikkat çekiyor. Gazete, Rus generalin beslenme alışkanlıklarına dair detaylı bilgilerde verdi. Pavel’in 128 kg olduğunu ve günde 5 öğün yemek yediğini, her gün votka içtiğini iddia etti.

"Putin'in üst düzey ve en iyi askerleri ya öldürüldü ya da Ukrayna'daki savaşta yaralandı. Dolayısıyla şu an, uzun süredir savaşmamış ikinci sınıf askerleri gönderiyor" dedi. İngiliz medyasına konuşan kaynak bu iddianın temelini ise kamuoyu ile paylaşmadı.



Putin'i sarsacak haber: Ukrayna bir general daha kaybetti Ukrayna, Rus Tümgeneral Roman Kutuzov'un Ukrayna'nın doğusunda öldürüldüğünü duyurdu.

ABD duyurdu: Ukrayna 8 ila 10 Rus generali öldürdü ABD, Ukrayna’nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü öne sürdü.

New York Times gazetesinden şok iddia! 'Rus Generaller ABD istihbaratının yardımıyla öldürüldü' Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Times, 12 Rus generalin cephede ölümünün bir kısmının ABD’nin verdiği kritik istihbarat bilgileri yardımıyla olduğunu iddia etti.

