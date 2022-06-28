Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

ABD işgali sonrası Irak’ın kuzeyinde kurulan bölgesel yönetim, Türk kimliğini tanımıyor. Barzani ve Talabani aileleri arasında paylaştırılan Erbil, Selahaddin, Süleymaniye gibi bölgelerde yaşayan Türkmenler, gittikleri resmî kurumlarda Kürt ya da Arap olarak muamele görüyor. Bölgesel yönetim meclisinde milletvekili olarak görev yapan Azad Küreci, sergilenen tavra isyan etti ve “Bu açık bir kışkırtma, derhâl bu provokasyona son verilsin” çağrısı yaptı.

BİZ TÜRK’ÜZ

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Milletvekili Küreci, Meclis’te yaptığı konuşmada “Ben tüm Türkmenlerin sesi olarak bu söylediklerimi herkesin duymasını bilmesini istiyorum. Bizi gittiğimiz tüm resmî kurumlarda neden Kürt olarak kaydediyorsunuz? Biz Türk’üz ve eğitim, emniyet, muhtarlık, sağlık, belediye gibi gittiğimiz kurumlarda ismimizin Kürt ya da Arap olarak kaydedilmesini istemiyoruz. Millî aidiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Burada da bunun için bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Meclisi yöneten kadın başkanın, Türkmen temsilci Küreci’nin sesini kıstığı görülürken Kürt vekiller de Küreci’nin sözlerine tepki gösterdi.

“TÜRKMEN YOK”

Azad Küreci verdiği tepkinin arka planını anlatırken şu sözleri kullandı: Rahatsızlanan kızımı Erbil Devlet Hastanesi acil servisine götürdüm. Orada kayıt memuru bana hasta kabulü için açtığı dosya için bazı sorular sordu. Kızımın ismini, yaşını, adres gibi bilgilerden sonra Kürt mü? Arap mısın? diye sordu. Ben de Türkmen’im dedim. Görevli memur bu söz üzerine “Bizim Erbil’de Türkmen diye bir şey yok. Siz tercih edin. Arap ya da Kürt ne yazmamı istersiniz? dedi. Ben bir milletvekiliyim ve maruz kaldığım tavır bu. Siz bir de buradaki binlerce Türkmen’in durumunu düşünün.

BAYRAĞA SALDIRI

Irak Bölgesel Yönetimi benzer bir tahriki de geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkmen sanatçı Mehmet Ahmet Erbilli’nin cenazesinde sergiledi. İlk olarak Barzani ve Talabani medyası ünlü sanatçıyı Kürt olarak lanse etti. Ardından sanatçının tabutunu Kürt bayrağına sardı. Bu durum üzerine Türkmenler tabutun üzerine Türkmen bayrağı serdi. Ancak Peşmerge unsurları, Türkmen bayrağına saldırdı ve kaldırılmasını istedi. Cenaze merasiminde kısa süreli arbede yaşandı ve Iraklı Türkmenlerin ısrarı sonucu bayrak, naaşla birlikte mezarlığa götürüldü.

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