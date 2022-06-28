Türkiye Gazetesi

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde adımlar hızlanıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmeleri hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SÜREÇTE İLK ADIM OCAK AYINDA YAPILDI

Normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmiş ve burada Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti. Şubat ayında ise karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Türkiye Ermenistan arasında normalleşme müzakereleri Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme müzakerelerinin 3.’sü Viyana’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat gerçekleştirilen görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

Türkiye Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı Türkiye, Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerleşim birimlerine dün açtığı ateş sonucu Azerbaycan vatandaşı sivillerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

'Türkiye Ermenistan sınırı açılmalı' Papa Francis Roma'ya dönüş yolunda gerçekleştirdiği açıklamalarda, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını ümit ettiğini belirtti.