Türkiye Gazetesi

Ev, şaşırtıcı şekilde ünlü çocuk televizyon dizisi Teletabiler’deki eve benziyor.

Görünümlerindeki benzerliğin yanı sıra iki evin çatısı da çimle kaplı. Ama gerçek ev biraz daha lüks. 4 odalı ev alttan ısıtmalı.

Evin her odasında ebeveyn banyosu ve gömme banyo var. İçinde spor salonu da bulunan evin 1,2 dönümlük arazisi de mevcut.

Muhteşem bir manzarası olan ev 2017’de inşa edildi.

Emlak şirketi Strutt and Parker, tanıtımda şu ifadeleri kullandı: “Ev, çevreyle mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Güneş panelleri enerji sağlarken eve ait bir kuyu da var. Akıllı ısıtma sistemine sahip evde yaşayan bir çatı bulunuyor.” Evde parti yapmak için müsait bol mekan bulunduğunu belirten emlakçılar, yerleşim yerlerine uzak olduğu için komşuların şikayet etmesinin de söz konusu olmayacağını belirttiler.

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