Türkiye Gazetesi

ABD'de mayonez yüzünden çıkan bir tartışmada bir restoran işçisi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralanarak tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay, ABD'nin Atlanta şehrinde yer alan Subway restoran zincirinin bir şubesinde gerçekleşti.

Polisin açıklamasına göre, cinayet Atlanta şehir merkezindeki restoranda yerel saatle 19:15 sıralarında gerçekleşti. Silahlı saldırı ihbarı üzerine polisler olay yerine yönlendirildi. Atlanta polisi, bir kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Zanlının 36 yaşında bir erkek olduğunu belirtti ancak soruşturmanın devam etmesi nedeniyle adını açıklamadı.

ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR ARTIYOR

Restoranın sahibi Willie Glenn, WGCL'ye yaptığı açıklamada, bir müşterinin sandviçine koyulan mayonez miktarına sinirlendiğini iddia etti. Ardından tartışma başladı ve kısa sürede alevlendi. Müşteri, iki çalışanı silahla vurdu. Çalışanlardan biri hayatını kaybederken, diğeri hastaneye kaldırıldı. Polis, vurularak öldürülen çalışanın 26 yaşında bir kadın olduğunu ve diğer vurulan kişinin de 24 yaşındaki kız kardeşi olduğunu açıkladı. Yaralı kadının durumu da ciddiyetini koruyor.

Glenn, saldırganın restoranın dışından ateş etmeye başladığında, yaralı olarak kurtulan 24 yaşındaki kadının yanında 5 yaşındaki oğlunun da olduğunu söyledi. Restoranın sahibi, silahlı mağaza müdürünün de saldırganı durdurmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Açıklamasının devamında ise ABD'de son zamanlarda silahlı saldırıların arttığına dikkati çekerek, Atlanta'daki silahlı şiddetin kontrolden çıktığını söyledi.

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