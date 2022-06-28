Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin ardından iki ülke arasında sular durulmazken Rusya, Ukrayna'yı sivil, çocuk ve kadın demeden bombalamaya devam ediyor. Batı Rusya'Nın bu saldırgan tavırları karşısında Rusya'ya karşı çıkmış ve hem Putin'e hem de Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulanmasını istemiş nitekim uygulanmıştı.

Bu yaptırımlara karşılık Rusya'da yaptırıma yaptırımla karşılşık veriyor. Rusya, Batı’nın yaptırımlarına cevap olarak, aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi ve kızının da bulunduğu 25 ABD vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

'ARTAN YAPTIRIMLARA CEVAP OLARAK YAPILDI'

Aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden’ın da bulunduğu listeyi yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rus düşmanlığından sorumlu senatörlerin, Rusya karşıtı kısıtlamalara ilişkin tavsiyelerde bulunan sözde McFaul-Yermak grubu üyelerinin ve Başkan Joe Biden'ın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşı kara listeye eklendi. Bu hareket, ABD'nin Rus politikacılara ve kamu görevlilerine yönelik yaptırımlarının sürekli artışına bir yanıt olarak yapıldı" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy'den Rusya'ya zehir zemberek sözler: 'Dünyadaki en büyük terör örgütü' Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir saldırı dünyanın tepkisini çekti. Rus güçleri, Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine füzeyle saldırdı. Saldırı sonucunda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti ve en az 59 kişi ise yaralandı.

NATO, Rusya tehdidine karşılık 300 bin askeri alarma geçiriyor NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayacak NATO zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Rusya arasındaki devam eden savaşa ilişkin konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık 300 bin askeri alarma geçireceklerini söyledi.

Rusya’dan batı ülkelerine 'Kırım' tepkisi: Felaket olur! Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmiş düzenlenen referandum ile Kırım resmen Rusya'ya katılmıştı. Ukrayna'nın Kırımı geri alma yönündeki çabalarına destek veren batı ülkelerine Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev "Kırım’a el uzatmak ülkemize karşı bir savaş ilanıdır. Eğer bunu bir NATO ülkesi gerçekleştirirse, bu tüm Kuzey Atlantik ittifakıyla 3. Dünya Savaşı anlamına gelir” dedi.