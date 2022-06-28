Türkiye Gazetesi

Hapishane yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Tuluá kentindeki bir hapishanede isyan çıkaran mahkumların şilte (döşek) yakmasıyla yangın çıktı. Ulusal hapishaneler dairesi başkanının açıklamasına göre, yangın nedeniyle 49 mahkum hayatını kaybetti.

Teşkilatın müdürü General Tito Castellanos, Caracol Radio'ya yaptığı açıklamada, "Bu trajik ve feci bir olay. Görünüşe göre bir isyan çıktı ve mahkumlar bazı şilteleri yaktı ve ne yazık ki 49 mahkumun ölümünü tetikleyen bir yangın çıktı." dedi. Castellanos, 30 kişinin daha yaralandığını ve olanca kişinin tahliye edildiğini söyledi.

KOLOMBİYA'DA CEZAEVLERİ AŞIRI KALABALIK

Cezaevinde, bin 267 mahkum ve yangının çıktığı hücre bloğunda 180 kişi bulunuyor. Resmi rakamlara göre Kolombiya'da hapishaneler aşırı kalabalık; 81 bin kişi kapasiteli ancak yaklaşık 97 bin kişiyi barındırıyor.

Portekiz'i ziyaret eden Devlet Başkanı Iván Duque, olayın soruşturulacağını Twitter üzerinden yaptığı açıklamada belirtti. Duque, "Tuluá, Valle del Cauca'daki hapishanedeki olaylardan dolayı üzgünüz. Castellanos ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmamıza olanak tanıyan soruşturmaları ilerletme talimatı verdim" şeklinde açıklama yaptı.

Latin Amerika'da ölümcül hapishane isyanları nadir değil. Kolombiya'nın komşusu Ekvador'da da sık sık isyanlar gerçekleşiyor. Ekvador'da 2021'in başından bu yana meydana gelen altı isyanda yaklaşık 400 mahkum hayatını kaybetti.

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