Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Madrid Zirvesi öncesine basın açıklaması yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı ve soruları yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun tarihi başvurular olduğunu, iki ülkenin olası üyeliklerinin hem bu ülkelerin hem de NATO'nun güvenliğini artıracağını açıkladı.

'PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ'

Stoltenberg, yeni ülkelerin NATO'ya katılması sırasında müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye terör gibi konularda ciddi endişeler ifade etti. Hiçbir NATO ülkesinin terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini hepimiz biliyoruz. Binlerce insan öldü. Bu terör saldırılarının sorumlusu PKK ve diğer gruplar. PKK bir terör örgütüdür. Sadece birçok NATO üyesi değil, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamaktadır. Türkiye ile oturup terörle mücadele için nasıl daha fazla şey yapılabilir konusunu konuşacağız."

'UMARIM İLERLEME SAĞLARIZ'

Terörle mücadelenin NATO için de güvenlik tehdidi olduğunu ifade eden Stoltenberg, iki ülkenin katılım sürecinde Türkiye'nin endişelerinin ele alınmasının meşru olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson ile birçok kez konuştum. Bugün tekrar görüşeceğiz. Umarım ilerleme sağlarız. Önce görüşelim, daha sonra bilgi veririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususları ele aldı.

Stoltenberg'den Türkiye vurgulu Finlandiya ve İsveç açıklaması: Kısa sürede üye olmaları mümkün değil NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları hakkında Türkiye'nin güvenlik endişelerinin gidermek için çalıştıklarını, üyeliklerin çok kısa sürede mümkün olmayabileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaş yıllarca sürebilir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına dair korkutucu açıklamalar yaptı. Stoltenberg savaşın süresine ilişkin “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız” dedi.