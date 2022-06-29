Türkiye Gazetesi

ABD, maymun çiçeği virüsüyle mücadeleyi hızlandırdı.

Salı günü detayları paylaşılan yeni plana göre, ihtiyacın en yüksek seviyede olduğu bölgelerde, Bavarian Nordic şirketine ait Jynneos aşısına erişim kolaylaştırılacak.

Biden hükümeti, gelecek haftalarda, stoklardaki Jynneos aşılarından eyaletlere 296 bin doz gönderileceğini, gelecek aylarda ise 1,6 milyon dozun kullanıma sunulacağını duyurdu.

ABD'de şu ana kadar 306 maymun çiçeği vakasına rastlandı.

Ülkedeki yetkililer, stratejinin, ilk etapta hastalığın yayılmasını yavaşlatmak olduğuna dikkat çekiyor.

DSÖ’den maymun çiçeği virüsü için kritik toplantı Dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü konusunda endişeler devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) alarma geçti. Örgüt, geçen aydan bu yana süren maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum ilan edilip edilmemesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor! Komşuya da sıçradı: Gürcistan’da ilk vaka Son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü, Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da görüldü. Ülkede ilk maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.