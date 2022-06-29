Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 18'e yükseldi. AVM'nin yakınında bulunan bir parktaki güvenlik kamerasına ait görüntülerde saldırısının boyutu gözler önüne seriliyor.

PANİKLE KAÇTILAR

Rusya’nın dün Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlediği füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. AVM yakınında bulunan bir parktaki güvenlik kameralarına ait görüntülerde, AVM’ye düzenlenen füze saldırısı sırasında füzelerden birinin parka isabet ettiği ve parkta bulunan sivillerin ise panikle sağa sola kaçtığı görüldü. Saldırı sırasında bazı siviller panikle parkta bulunan gölete atlarken, parkta yürüyüş yapan bir baba ise çocuğunu kucağına alarak ağaç altına sığındı.

MÜHİMMAT DEPOSUNU HEDEF ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Rusya saldırıda AVM yakınındaki bir mühimmat deposunu hedef aldığını iddia ederken, Ukrayna AVM yakınında mühimmat deposu bulunmadığını açıkladı.

AVM'ye düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi ise yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürmüş, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" demişti.

Ukrayna'da 3 günlük yas ilanı: Kremençuk saldırısında ölenlerin sayısı artıyor Ukrayna’nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Rus güçleri tarafından hedef alınan Kremençuk kentindeki Armstor Alışveriş Merkezi'ne yönelik saldırı hakkında bilgi verdi. Telegram kanalından yaptığı açıklamada, füzeyle vurulan alışveriş merkezinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını ve 36 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Rus ordusu Ukrayna'da bir AVM'ye füze attı, çok sayıda ölü ve yaralılar var Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan bir AVM'ye füzeyle saldırı düzenlediğini, AVM'de binden fazla kişi olduğunu açıkladı. Saldırıda sonrası kayıp haberleri gelmeye başladı. Son gelen bilgiye göre 10 kişi öldü, 40 kişi de yaralı

Türkiye'den Ukrayna mesajı: Yıkıcı savaş bir an önce durdurulmalı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın bir an önce durması için çağrıda bulundu.