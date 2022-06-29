Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği İsveç ve Finalndiya'nın NATO üyelik sürecine Türkiye damga vurmuş, iki ülkenin teröre desteğine dikkat çekilerek üyelik başvuruları veto edilmişti.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Hem NATO kanadında hem de iki ülke tarafında Türkiye'yi ikna süreci dün gerçekleşen 4'lü zirve ile sona erdi. Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde terör örgütleri ile mücadelede önemli bir adım daha atılmış oldu. Türkiye, iki ülkeden de PKK’nın tüm eylemlerinin engelleneceğine dait tahüt aldı. Sonuç olarak Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderleri üçlü muhtıra imzalandı.

PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ANDERSSON'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İmza sonrasında İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyleyen Andersson, “Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşup anlatacağız." ifadelerini kullandı.

TAVİZ SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Süreci yapıcı olarak değerlendiren Andersson, "Müzakereyi yürüten arkadaşlarımızla çalıştık, Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık. Bir odada üç kişi oturuyorsa ve anlaşmak istiyorsa, bunu yapabilirsiniz." dedi. Andersson, "Bu süreçte kim daha çok taviz verdi" sorusunu ise cevaplamak istemedi.

TERÖR YANDAŞI VEKİL KÜPLERE BİNDİ

Bu arada, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasına ilişkin "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirterek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi. TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini ve bu yönde hareket edecek 35 milletvekilinin de mecliste bulunduğunu iddia etti.

AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi İsveç ve Finlandiya liderlerinin İspanya'nın başkenti Madrid'deki dörtlü zirve toplantısından çıkan mutabakatın ardından AK Parti'den açıklama geldi. Terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin, bu konuda somut adımlar atacak olmalarının önemli bir kazanım olduğu söylendi.

Biden'dan NATO mutabakatı paylaşımı: Çok kritik bir adım Biden'dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tebrik eden bir paylaşım yaparak, söz konusun gelişmenin kritik bir adım olduğu vurgusunu yaptı.

Son dakika! NATO zirvesi öncesi kritik temas: Dörtlü görüşmeler başladı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı dörtlü görüşme İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.