Türkiye Gazetesi

Prens Harry, İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Amerikalı eşi Meghan Markle ile İngiltere’den ayrılmış ve ABD’ye yerleşmişti. Kraliyet ailesi uzmanı Duncan Larcombe, Los Angeles’ta lüks bir hayat sürmesine rağmen Prens Harry’nin mutsuz olduğunu söyledi.

Çift, Montecito’da 13 milyon dolarlık bir malikanede oturuyor. Larcombe’ye göre Prens Harry sıla hasreti çekiyor. Closer dergisine konuşan Larcombe, Harry’nin yeniden polo oynamaya başlaması ve eski arkadaşlarıyla buluşmalarını İngiltere’deki günlerini özlediğine yordu. Larcombe, “Meghan İngiltere'de nelerden feragat ettiğini unutturmak için Harry’ye Los Angeles’ta mükemmel bir hayat sunmak için elinden geleni yapıyor. Ama bir şeyler doğru gitmiyor gibi. Harry mutsuz görünüyor” dedi. Kraliyet yazarı, Prens Harry’nin normalde çok sosyal bir insan olduğunu, ABD’deki “gönüllü sürgün hayatının” onu moral olarak yıktığını söyledi.

Kraliçe Elizabeth’den fotoğraf yasağı: Prens Harry-Meghan Markle çifti şaşkına uğradı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü coşkuyla kutlandı. Prens Harry ile Meghan Markle, iki yıllık bir aradan sonra aile etkinliğine katıldı. Ancak çift burada şoku yaşadı. Çünkü Kraliçe Elizabeth, torunu Lilibet’le fotoğrafının çekilmesine izin vermedi.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in 1. yaş günü fotoğrafını paylaştı Kraliçe II. Elizabeth’in platin jübile heyecanı devam ederken, Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin kızları Lilibet’in birinci yaş doğum gününü kutladı. Lilibet’in yüzünün ilk kez net olarak görüldüğü fotoğrafı paylaşıldı.