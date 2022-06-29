Türkiye Gazetesi

NATO’nun garantörlüğünde Türkiye ile Finlandiya-İsveç arasında teröre destek vermeme ve teröristlerin iadesi anlaşması PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh'e soğuk duş etkisi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan mutabakat dünya basınında 'Türkiye'nin zaferi' olarak görüldü. Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek şartıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini değerlendiren PKK’li vekil Amineh Kakabaveh, zirveye katılan Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ilgili tehditlerini savurdu. Anlaşmanın ardından Kakabaveh'den tehdit dolu açıklamalar geldi. Türkiye'nin iadesini talep ettiği Kakabaveh durumun kendileri için kara bir gün olduğunu söyledi.

GENSORU TEHDİDİ

Kakabaveh ayrıca, bildiriye imza atan isimlerden biri olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalarının olacağını söyledi. İsveç'in bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesini vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının olması gerektiğini ifade ederek “Bu yönde çalışacağız” dedi.

O SORUYA CEVAP VERMEMİŞTİ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye demeç vermişti. Andersson açıklamalarında, "Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalogda olacağız. Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşacağız" demişti. Sürecin yapıcı olduğunu dile getiren Anderrson, "Müzakereyi yürüten arkadaşlarımız ile birlikte çalıştık. Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık. Bir odada 3 kişi varsa ve anlaşmak istiyorsa bir yol bulunuyor" demişti.

Ancak Andersson, "Bu süreçte en çok kim taviz verdi?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.