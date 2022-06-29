Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Somerset bölgesinde 'lastik adam' yine ortaya çıktı ve köylüler yine dehşete düştü. Lastik adam zaman zaman tekrar görülüyor. Somerset’teki köylüler bu esrarengiz şahıs dolayısıyla korku içinde. Adam son olarak hafta sonu Weston-super-Mare köyünde ortaya çıktı.

Avon ve Somerset Polisi sözcüsü, ihbar üzerine polislerin pazar günü olay yerine ulaştığını ama yapılan aramalara rağmen şüpheliye dair herhangi bir iz bulunamadığını bildirdi.

KÖYLÜLERDEN ÇAĞRI

Sözcü, “Mahalle görevlileri olayı takip ediyor ve ekstra devriye geziyor” dedi. Korkudan geceleri gruplar halinde dolaşan köylüler, şüphelinin bulunması için aralarında ortak hareket başlattı. Steve Elston adındaki köylü, "İnsanları kendilerini tehlikeye atmaya teşvik etmiyoruz ama komşuları dayanışma içinde olmaya ve teyakkuz halinde olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Polis daha önce iki kişiyi gözaltına almıştı ama olayın esrarı henüz çözülemedi.

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