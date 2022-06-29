Türkiye Gazetesi

İsrail’deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirilmişti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

İsrail parlamentosu Knesset'in feshedilmesi ve bir sonraki seçime hazırlanması kararı alınırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurdu.

İsrail'de bir sonraki seçimlerin Ekim ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor.

İsrail'de erken seçim havası: Meclis feshedilecek İsrail'de meclisin feshedilmesi için hazırlanan tasarı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı. Ülkede bir süredir erken seçim tartışmaları devam ediyor.

İsrail Başbakanı Bennet 'Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz' diyerek duyurdu İsrail Başbakanı Bennett'ten flaş bir açıklama geldi. Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Naftali Bennett, İsrail'in 'siyasi istikrarsızlık döneminde' olduğunu ama 'güvenlik istikrarının korunması gerektiğini' açıkladı.