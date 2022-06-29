Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye’nin NATO’nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Erdoğan'dan Macron'a İsveç ve Finlandiya uyarısı: PKK'ya destek müttefiklikle bağdaşmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede uluslararası ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Beyaz Saray’dan 'Erdoğan-Biden zirvesi' açıklaması: 2 başlık dikkat çekti Beyaz Saray, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.

NATO Zirvesi'nde güldüren diyalog: Boris'ten Erdoğan'a Türkçe iltifat İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde liderler bir araya geldi. NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.