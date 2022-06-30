Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'dan ilk tepki geldii. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye ile tüm diplomatik ilişkilerin sona erdirildiğini duyurdu.

SURİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı.

Zelensky ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.

Zelenskiy'den çağrı: Rusya BM'deki haklarından yoksun bırakılsın Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, "terör devleti" olmakla suçladığı Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) haklarından yoksun bırakılması çağrısında bulundu

Zelenskiy'den Rusya'ya zehir zemberek sözler: 'Dünyadaki en büyük terör örgütü' Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir saldırı dünyanın tepkisini çekti. Rus güçleri, Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine füzeyle saldırdı. Saldırı sonucunda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti ve en az 59 kişi ise yaralandı.

Zelenskiy'den 'destek' talebi: Silah, finans ve insani yardım... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.