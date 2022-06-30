Türkiye Gazetesi

Terör örgütü militanlarını iade korkusu sardı. Türkiye’ye karşı sert tutumlarıyla bilinen bazı partiler, kendi hükûmetlerine demokratik ilkeleri feda ettikleri eleştirisinde bulundu. PKK destekçisi siyasetçiler “NATO için bizi sattılar” diye açıklama yaptı. Bunlar arasında yer alan İsveçli bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermeye çalışacağını duyurdu. Dağda silahlı eğitim alıp İsveç parlamentosuna giren İran doğumlu Kakabaveh, hükûmeti, “Türkiye’ye teslim oldular” diye eleştirdi. Kakabaveh, geçtiğimiz haftalarda İsveç hükûmetinin düşmesini bir oyla engellemişti.

Veto hakkımız cepte duruyor Ankara, imzalanan 10 maddelik mutabakat zaptının her bir maddesindeki uygulamaları yakından izleyecek. Aksi bir durumda veto kartı hâlâ elimizde.