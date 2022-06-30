Türkiye Gazetesi

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis’in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu birkaç saat önce imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD’ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği belirtildi.



Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, “Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir” dedi.



Türkiye mi, Yunanistan mı? Türk-Yunan askeri güç karşılaştırmasında son rakamlar Atina ile Ankara arasında gerilen ilişkiler, gözleri iki ülkenin askeri güçlerine çevirdi. Dış politikada oldukça kararlı olan ve haklarını korumaya devam eden Türkiye, Yunan hükümetinin provokasyon kokan hamlelerine karşı dik duruşunu sürdürüyor. Peki Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri ne kadar? Dünyaca ünlü askeri araştırma sitesi GlobalFirePower'ın verilerini sizler için derledik. İşte merak edilen karşılaştırma...

Yunanistan gözünü Ege'ye dikti! 3 ada 'provokasyon bölgesi' olarak belirlendi Doğu Akdeniz'deki provokatif tutumunu Ege'ye yaymak isteyen Yunanistan, Çanakkale Boğazı çıkışındaki 3 adanın statüsünü bozacak adımlar atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Yunan yönetimi, belirlenen 3 adada askerileştirme politikasını hızlandıracak adımlar atmanın peşinde.