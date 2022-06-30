Türkiye Gazetesi

İskoçya’da 12 yaşındaki Alfie Mutch, para kazanmak istedi ve bunun için derslerden sonra çalışmak üzere iş aradı. Yaşı küçük diye kimse Alfie’ye iş vermedi. Alfie de bunun üzerine meseleyi kendi ellerine aldı ve Aberdeenshire şehrinde şekerlemelerden kapıdan kapıya kişiye özel ikram külahları satmaya başladı.

Satışlar çok iyi gidince çocuk olayı internete taşıdı. İnternetten satış yapan Alfie's Confectionery (Alfie’nin Şekerlemeleri) adlı işletme büyük ses getirdi ve satışlarda patlama yaşandı.

Çocuğun hemşirelik yapan 33 yaşındaki annesi Jade, “Bizim zamanımızda okul dışında para kazanmak için bebek bakıcılığı veya köpek gezdirme gibi birçok iş yapılabiliyordu. Ama şimdi çoğu iş için en az 16 yaşında olmak gerekiyor. Oğlum şekerlemelerin çok iyi satıldığını bildiği için bu konuda iş yapmaya başladı. Küçük yaşta paranın ve sıkı çalışmanın değerini anlaması harika. Onunla gurur duyuyoruz” dedi. Bir şeyler satmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Alfie de, “Kazandığım parayı dilediğim gibi harcıyorum. Gerçek bir iş bulana kadar bu işi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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