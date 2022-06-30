Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada, Zilhicce ayının 30 Haziran Perşembe günü başladığı belirtildi. Buna göre 9 Zilhicce Cuma günü hacı adayları Arafat Vakfesini ifa edecekler.

Suudilerin Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklamasının ardından Mekke'ye girişler 6 Temmuz'da kapatılacak ve hac ibadeti 10 Temmuz'da sona erecek. 9 Zilhicce’ye denk gelen 8 Temmuz Cuma günü, Arafat Vakfesi ifa edilecek.

Suudi Arabistan, 2020 yılının başlarında tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgının ardından Hac için ülkeye gelen ilk yabancı hacıları 4 Haziran’da karşıladı.



Hacı adayları Kâbe'ye kavuştu Türk hacı adayları, Suudi Arabistan yönetiminin 2 yıl sonra pandemi kısıtlamalarını kaldırmasıyla kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları, Kâbe’yi ziyarete başladı.