Türkiye Gazetesi

Yılan adasını, Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber bütün dünya tanıdı. Karadeniz'in kuzeybatısındaki bu küçük, kayalık ada savaşın başından bu yana gündemden düşmedi. Ruslar, dört aydır ellerinde tuttuğu adayı birden bire terk ettiğini duyurdu.

RUSLARI YALANLADILAR

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl ihracatının kolaylaştırılması için 'iyi niyet göstergesi' olarak Ukrayna'ya ait Yılan adasından çekildiğini açıkladı. Ukrayna tarafı Moskova tarafından atılan adımı doğruladı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak bu işin gönüllü bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etti. Yermak, "Yılan adasında artık Rus yok. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, mükemmel bir operasyonla onları kapı dışarı etti" dedi.

"HAVA SALDIRILARIMIZA DAYANAMADILAR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy da Ukrayna ordusunun saldırılarına dayanamayan Rus birliklerinin adayı terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Zalujniy "Havadan saldırılarımıza dayanamayan işgal birlikleri Yılan adasını terk etti. Topraklarımızın stratejik açıdan önemli bir bölümünü kurtarmak için azami önlemler alan Odessa bölgesi savunucularına minnettarım" ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Zalujniy, adanın kurtarılmasında önemli rol üstlenen Ukrayna yapımı "Bogdan" obüsünün tasarımcılarına ve imha araçları yardımında bulunan yabancı ortaklara teşekkürlerini iletti.

Rusya Yılan Adası'ndan çekildi Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu. Bu hamleyle Rusya’nın tarım ürünlerinin Ukrayna’dan sevkiyatı için insani koridor çabalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığını uluslararası topluma göstermiş olduğunu belirtildi.

Ukrayna açıkladı: Yılan Adası'nda Rusya hava savunma sistemi vuruldu Ukrayna ordusu Yılan Adası’nda konuşlanan Rusya’ya ait hava savunma sistemlerini hedef alarak operasyonla beraber vurdu.