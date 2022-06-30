Türkiye Gazetesi

Rus gizli istihbaratının 100’üncü yıldönümü sebebiyle Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Genel Merkezi’nde tören düzenlendi. Etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

RUS AJANLARA SESLENDİ

Putin, burada yaptığı konuşmada Rus istihbarat görevlilerine seslendi. Vladimir Putin "Dünya durumu karmaşık ve çok dinamik olmaya devam ediyor. Belirsizlik faktörünün yüksek olduğu zorluklara cevap verebilmek için birçok bilinmeyenli sıra dışı problemleri çözmemiz gerekiyor. Bu durumda Dış İstihbarat Teşkilatı ve diğer özel servislerimiz için öncelik, uluslararası süreçlerin stratejik olarak tahmin edilmesidir. Böyle bir analiz gerçekçi, objektif, güvenilir bilgilere ve en geniş güvenilir kaynaklara dayalı olmalı” dedi.

"SEÇKİNLER, HERKESİN HAKKINI İHLAL EDİYOR"

Konuşmasının devamında Batılı ülkeleri hedef alan Putin "Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü. Çünkü dünyadaki gelişimi ve etkilerinin zayıflamasını analiz edemediler. Eylemlerinde liberal küreselcilik modellerine alternatif olmadığı gerçeğinden hareket ediyor. ABD tarzı bir dünya, seçkinler için herkesin haklarının basitçe ihlal edildiği bir dünya. Bunun en açık örneği, Orta Doğu'daki birçok ülke ve halk, bugün Batı'nın alaycı bir şekilde jeopolitik oyunlarda harcanabilir malzeme olarak kullandığı Ukrayna’daki milyonlarca insanın kaderidir. Aynı zamanda Batı, kendisi için uygun olmayan bir gerçeği, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumunu görmezden gelmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

"BATI'NIN EYLEMLERİ BİZE FIRSAT AÇTI"

Putin "Batı'nın daha fazla kötü düşünülmüş, dürtüsel eylemleri riskini kaçınılmaz olarak artırıyor. Ama aynı zamanda, bu durum Rusya'ya ve dünyadaki benzer düşünen insanlarımıza fırsatlar açıyor” şeklinde konuştu.

"DİKKATİNİZİ ZAYIFLATMAYIN"

Rus istihbarat elemanlarına tavsiyeler veren Putin, sözlerini şöyle noktaladı: Amerika kıtası da dahil olmak üzere yurtdışındaki, genel olarak Batı ülkelerinde, Orta Doğu'da ve Afrika'da bulunan Rus vatandaşlarının güvenlik sorunlarına olan dikkatimizi zayıflatmamalıyız. Bu bağlamda, Dış İstihbarat Teşkilatının son yıllarda operasyonel, bilgi ve analitik yeteneklerini ciddi şekilde güçlendirdiğini belirtmek isterim.

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