Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Fransa’nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa eseri saldırıya uğramıştı. Tekerlekli sandalyeli ve yaşlı kadın kılığındaki bir adam, ünlü tablonun önündeki koruyucu camı önce yumruklayıp sonra da üzerine pasta fırlatmıştı. Önünde cam koruma olan tabloda herhangi bir hasar gerçekleşmezken gözaltına alınan şahıs "İnsanlar dünyamızı mahvediyor. Sanatçılar dünyayı düşünür, ben de bu yüzden bunu yaptım. Siz de dünyayı düşünün" diye bağırmıştı.

HOLLANDALI RESSAMIN TABLOSUNU HEDEF ALDILAR

Bu olayın ardından benzer bir eylem de İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. Biri kadın, biri erkek iki aktivist, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Courtauld Gallery'deki Vincent van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine ellerini yapıştırdı.

"GELECEĞİMİZDEN KORKUYORUZ"

Eylemcilerden 21 yaşındaki Louis McKechnie "Bu resme yapışmış durumdayız çünkü geleceğimiz için korkuyoruz. İhtiyacımız olan değişikliği elde etmenin başka bir yolu olsaydı, yapardık. Diğer her şeyi denedik" dedi. Uzun uğraşlar sonucu elleri tablodan çıkarılan ikili, gözaltına alındı.

GALERİ ZİYARETE KAPATILDI

Olayla ilgili açıklama yapan galeri yetkilileri "Söz konusu eylem sebebiyle galeri günün geri kalanında ziyarete kapatıldı. Yarın normal şekilde ziyarete açılacak" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 20 DEFA TUTUKLANDI

Öte yandan, 'Just Stop Oil' (Sadece Yağı Durdur) adlı grubun üyesi olan McKechnie, geçtiğimiz mart ayında da Newcastle ile Everton arasındaki Premier Lig maçında kendisini kale direğine bağlayarak gündeme gelmişti. Daha önce 20 defa tutuklanmış ve 6 hafta hapis yatmış eski bir mühendislik öğrencisi olan McKechnie, İngiltere'nin iklim değişikliği aktivistleri arasında en tanınan yüzlerden biri haline geldi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE KARŞILAR

Just Stop Oil, İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti bir grup.