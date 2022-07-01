Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/SDG tarafından kontrol edilen Hol mülteci kampında son 18 ayda 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Ocak 2021’den bu yana, mülteci merkezinin “çok zor bir yer” hâline geldiğini açıklayan BM’nin Suriye koordinatörü İmran Rıza “Çok sayıda cinayet faili meçhul kaldı. Kurbanların çoğu kadın olan kampa toplumsal cinsiyete dayalı şiddet yaşanıyor” dedi. BM verilerine göre kampta bulunan 56 bin kişinin yaklaşık yüzde 94’ü, kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bunların büyük bir kısmı DEAŞ terör örgütünden kaçan ya da bunlarla akraba olan kişiler. Hol’deki mülteci bölgesi, ilk olarak 1991 Körfez Savaşı sırasında kuruldu. ABD’nin 2003’te Saddam Hüseyin’i devirmek için başlattığı operasyonda yeniden açıldı. 2016’da ABD destekli terör örgütü YPG kampı işgal etti. Şu anda 27 bin Iraklı, 19 bin Suriyeli ve üçüncü ülkelerden 12 bin vatandaşın tutulduğunu söyleyen Rıza, bazı Iraklılar ülkelerine geri gönderilirken, birçok hükûmetin vatandaşlarının evlerine dönmesine yardım etme konusunda hâlâ isteksiz olduğunu da sözlerine ekledi. Tek çözümün kampı boşaltmak olduğunu söyleyen BM yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü: Orada nüfusun çoğunluğu çocuklar. Onları Hol gibi bir yerde bırakırsanız, esasen onların geleceğini çalmış ve yokluğa mahkûm etmiş olursunuz.

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