Türkiye Gazetesi

Şubat ayının sonunda Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişimi başlatan Rusya, geri adım atmıyor. Bu süreçte birçok iddia gündeme gelirken, bu iddiaların birkaçının odağındaki isim Rus devlet televizyonu sunucusu Olga Skabeyeva oldu.

Ülke topraklarında işgal girişimi sürerken, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından ortaya atılan iddialarla karşılıklı enformasyon savaşı da devam ediyor. Daha önce yaptığı yayınlarla 3. Dünya Savaşı başlatan, Londra'yı vuran ve Avrupa'yı nükleer yıkımla tehdit eden Rossiya 1 televizyonu, yeni bir tuhaflığa daha imza attı.

'BİN ADET BAYRAKTAR DÜŞÜRDÜK' İDDİASI

Haber7'nin haberine göre Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in deneyimli sunucusu Olga Skabeyeva, Ukrayna'daki işgal sırasında 1000 adet Bayraktar TB2 düşürdüklerini iddia etti.

ENVANTERDE KAÇ BAYRAKTAR TB2 VAR?

Halbuki Bayraktar TB2 S/İHA'larının üreticisi olan Türkiye'nin envanterinde bile o kadar Bayraktar bulunmuyor. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre; envanterde 128 adet Bayraktar TB2 var. Bunların 110'u TSK'da, 12 adeti Jandarma'da; 6 tanesi ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görünüyor.

UKRAYNA'YA KAÇ BAYRAKTAR TB2 SATILDI?

Yine açık kaynalarda yer alan bilgilere göre; Ukrayna'nın elinde en fazla 15 tane Bayraktar TB2 olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu söylemişti. Bunlardan sadece birinin işgal sırasında Rus ordusu tarafından düşürüldüğünün görüntüsü yayınlandı. Ancak global çapta başlatılan bazı sivil kampanyalarla, bağış toplanarak Ukrayna'ya TB2'lerden alınmış (BAYKAR 3 adet İHA'yı hibe etmişti) ve teslim edilmişti.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI İSE ŞÖYLE:

*Acaba bu haberi izleyen Ruslar buna inandılar mı?

*Rusya üretilmemiş TB2'leri bile düşürebiliyor.

*100 bindir o, bin adet olsa duramazlar.

Ukraynalı şarkıcı Jamala'dan Bayraktar teşekkürü Antalya'da Ukraynalı çocuklar için sahneye çıkan şarkıcı Jamala, ülkesine hediye edilen 3 siha için Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye, Ukrayna'ya 3 Bayraktar TB2 hibe etti Ukrayna halkı Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için para topluyordu. Baykar az önce 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hibe ettiğini duyurdu.