Türkiye Gazetesi

Mısır’da Sina Yarımadası’ndaki Gabr el-Bint sahillerinde bir deniz yaratığına ait kalıntılar bulundu. Korkunç görünümlü yaratığın iç içe geçmiş iki çift çenesi var. Canavarın ürtürücü görüntüsü Yüzüklerin Efendisi’ndeki orklara benzetildi

Mısır sahillerinde bulunan korkunç görünümlü yaratığın iç içe geçmiş iki çift çenesi var.

Gözü olmayan, keskin dişli cesedi bulan İsviçreli turist Andrea Jud (39), “Korkudan dokunamadım. Bakmak bile beni rahatsız etti. Yüzüklerin Efendisi’ndeki orklara benziyordu” dedi. Jud, fotoğrafları Facebook’ta bir denizcilik grubuna gösterdi. Kimileri yaratığın “yavru Loch Ness canavarı" olduğunu ifade ederken kimileri de denizkızı ya da Harry Potter karakteri Voldemort olduğunu belirtti. Uzmanlar kalıntının Moray yılan balıklarına ait olabileceğini ifade ettiler.

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