Türkiye Gazetesi

Ege’deki provokasyonlarına devam eden Yunanistan, adalardaki silahlandırma politikasında haklı olduğunu savunarak ordu gücünü artırmak için kritik bir hamlede bulundu. Yunanistan, F-16’lara mühimmat entegresi sonrası F-35’lerde de nabız yokladı. Yunanistan 20 adedi kesin, 20 adedi de opsiyon olmak üzere 40 adet F-35A tipi savaş uçağı alımı için ABD’ye resmi talepte bulunacak.

YUNANİSTAN’DAN KRİTİK HAMLE

Yunanistan, Türkiye’nin saldırı ihtimaline karşı Meriç Nehri’nde hendek kazmıştı. Türkiye’nin uluslararası piyasalarda özellikle savunma sanayi alanında büyük güç olması Atina’yı hareketlendirdi. Türkiye’nin hava üstünlüğü karşısında Yunan merkezli haber kaynakları, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin ABD’den F-16 filoları için AGM-84L Harpoon Block II Havadan Atılan Gemisavar Füzesi ile AGM-88E AARGM Anti-Radyasyon Füzesi tedarik edeceğini açıklamıştı.

RESMİ TALEPTE BULUNACAK

Yerli ve milli teknoloji hamleleriyle Türk Hava Kuvvetlerinin de zirveye oynadığını gören Yunanistan yine F-35’ler konusunda ABD’nin kapısını çaldı. Yunanistan 40 adet F-35 savaş uçağı tedariki için ABD’ye resmi talepte bulunacak.

40 ADET İSTİYOR

Yunan TV kanalı Skai tarafından aktarılan haberde, Atina yönetimi, 20 adedi kesin, 20 adedi de opsiyon olmak üzere 40 adet F-35A tipi savaş uçağı alımı için Washington’a ileteceği resmi talep mektubunu hazırladı.

Bu çerçevede, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un Amerikan tarafı ile görüşmeleri başlatmak üzere 18 Temmuz’da ABD’ye gitmesi bekleniyor. Atina, son olarak ocak ayında Fransa ile 40 adet Rafale savaş uçağının satışıyla ilgili anlaşma imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: İhlaller devam ederse gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunistan'ın Türkiye'nin hava sahasını sürekli ihlal ederek tahrik ettiğini söyleyerek " 147 hava ihlali yaptılar biz eğer komşuysak dostsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Buna devam ederlerse biz de gereğini yaparız" dedi.

Yunanistan'dan armalı tahrik Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne alınan Fransız Rafele savaş uçaklarını kullanacak pilotlar için hazırlandığı iddia edilen armalar 'bu kadar olmaz' dedirtti.

Yunanistan F-35 için harekete geçti: ABD'ye mektup gönderdiler Yunanistan son dönemde hava kuvvetlerine yaptığı yatırımlar için adımlar atıyor. Yunanistan, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına iletti.