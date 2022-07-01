Türkiye Gazetesi

İki yıldır tek bir COVID-19 vakası bile çıkmadığını ileri süren Kuzey Kore, ilk enfeksiyonların 12 Mayıs’ta ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Ülkenin devlet medyası, koronavirüs konusunda bile komşusu Güney Kore’yi suçladı. Vatandaşları ‘rüzgârla gelen uzaylı şeylere' etmeye çağırdı. Son günlerde vaka sayısının arttığına işaret edilirken, ülkede COVID-19 test kitleri yetersiz olduğu için hastalık ateş semptomlarından tespit ediliyor. İki yıllık pandemi süresince Kuzey Kore’de toplamda 73 kişinin COVID-19’dan öldüğü belirtiliyor.

'TANIMLANAMAYAN MALZEME'

Resmi KCNA haber ajansı açıklamada, Nisan ayı başlarında doğudaki Kumgang ilçesinde ‘tanımlanamayan malzemelere’ dokunan 18 yaşındaki bir asker ve beş yaşındaki bir çocuğun semptomlar gösterdiğini ve daha sonra COVID-19 testinin pozitif çıktığını ileri sürdü. Açıklamaya göre, temaslılar arasında koronavirüs semptomları hızla arttı ve bölgede ilk kez bir grup insanda yüksek ateş tespit edildi.

Haber ajansı, Nisan ayında Kuzey Kore sınırına balonlar gönderildiğini iddia etti. KCNA, Kuzey Kore’nin sınır bölgesinde yaşayanları tanımlanamayan cisimlere dokunmamaları için uyardı. Haberde Güney Kore'nin adı geçmese de Güney Kore’deki sığınmacı eylemciler, sınırdan rejim karşıtı broşürler ve insani yardım göndermek için balonları kullanıyor. Buna karşılık, Güney Koreli yetkililer, koronavirüsün balonlarla Kuzey'e girmesinin ihtimal dışı olduğunu belirtti.

'İHTİMAL DIŞI'

Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesinden Prof. Dr. Yang Moo-jin, "Virüsün nesneler aracılığıyla yayılma olasılığının oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, bilimsel olarak Kuzey Kore'nin iddiasına inanmak zor" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, insanların kontamine yüzeyler veya nesnelerle temas yoluyla enfekte olma riskinin genellikle düşük kabul edildiğini ancak bunun imkansız olmadığını ifade ediyor. Bununla birlikte, COVID-19’un Kuzey Kore’ye Çin ile sınır ötesi ticareti yeniden başlatmasıyla girdiği düşünülürken, Kuzey Kore rejimi bu ihtimali desteklemiyor.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış var Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; 20-26 Haziran haftasında 17 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 635 kişi koronaya yakalandı.

Nükleer teste karşı harekete geçtiler: ABD'den Kuzey Kore hazırlığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısında Kuzey Kore’nin nükleer test yapmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Blinken, Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer silah testi yapması durumunda ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile koordinasyon içinde buna hızlı yanıt vermek üzere askeri konuşlanmaları konusunda değişiklikler yapmaya hazır olduklarını söyledi.