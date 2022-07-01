Türkiye Gazetesi

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 32. NATO Zirvesi sona erdi. Zirvede en çok konuşulan ülke Türkiye oldu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’ya terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle NATO’ya katılmasını reddeterek kararlı duruşunu bozmadı. İki ülkenin Türkiye’nin şartlarını kabul etmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

NATO Zirvesi sona erdikten sonra dünya liderleri gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceden belirlenen soru almaması ABD’li gazeteci Michael Tracey’in dikkatini çekti. Tracey bu konuya vurgu yaparak Twitter hesabında paylaştı.

ABD’li gazeteci Michael Tracey, bu durumu şu sözlerle aktardı: 'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan, önceden belirlenmeyen soruları cevapladı. Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi.

ABD'Lİ GAZETECİNİN ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

ABD’li gazeteci Michael Tracey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi. Tracey, şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

‘HER ŞEYİ SORABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ’

"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.

‘OTORİTER’ OLARAK ETİKETLENEN ERDOĞAN

'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum.

BIDEN'A SORULACAK SORULAR BELLİYDİ

Biden, Ukrayna'ya yeni silahlar göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) başıyla onayladı. Yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ ve NBC sordu."

Miçotakis'ten NATO zirvesi sonrası Türkiye ve F-16 açıklaması NATO toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki haklı gerekçeleri var” dedi. Miçotakis ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-16 talebiyle ilgili de açıklamada bulundu.

Erdoğan'dan NATO zirvesinde gazeteciye ayar: Biz bunları yutmayız Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'Türkiye en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?' diye soru soran gazeteciye de ayar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerine izletti: Türkiye'nin terörle mücadelesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 'terörizm' konulu oturuma katıldı. Erdoğan, katıldığı oturumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin terörle mücadelesinin anlatıldığı videoyu liderlere izletti.