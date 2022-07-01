Türkiye Gazetesi

Endonezya’nın Batı Papua eyaletindeki Teluk Bintuni bölgesinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Yeniman Bernard isimli bir inşaat işçisinin kaybolmasında üzerine yakınları ve köylüler gönüllü olarak arama kurtarma çalışması başlattı. Bintuni Körfezi kenarındaki arama çalışmaları yoğunlaştı.

Bintuni Polis Şefi Lukas Resihol Limborg nehirdeki karnı şiş bir timsahtan şüphelendi. Timsahı karaya çıkarıp karnını açan yetkililer kayıp inşaat işçisi Yeniman Bernard’ın parçalanmış cesedini midesinde buldular.

''Timsah yakalandıktan sonra karaya çıkarıldı. Timsahın midesindeki şişkinlikten dolayı adamı yediğini düşündük. Memurlar bir bıçak yardımıyla timsahın karnını kesti. Timsahın içindeki kurbanın aradığımız kişi olduğunu teyit ediyoruz. Kurbanın cesedi sağlam değildi.'' dedi.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRMİŞ

Meslektaşları Bernard’ın bir okul şantiyesinde çalıştıktan sonra serinlemek için gölde yüzdüğünü söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerinde ise Bernard’ın suda yardım çığlıkları attıktan iki dakika sonra gölün yüzeyinde kaybolduğu ifade edildi.

Kayıp inşaat işçisinin cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı.

Timsahın midesinde bulunan kemik parçaları kimlik tespiti için bir kovaya konularak hastaneye götürüldü. Hastanedeki incelemenin sonucunda ise kemik parçalarının ailesine teslim edileceği belirtildi.

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