Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin ARVAS



Adeta savaş çığırtkanlığı yapılan makalede şu ifadelere yer verildi: “Yunanistan'da herkes bir gün İsrail'in ihlaller, Navtex ve politikacıların açıklamaları yoluyla komşu bir Arap ülkesinden saldırıya maruz kaldığını ama hiçbir şey yapmadığını tahayyül etmelidir. Kültürel hakaret oluşturan ifadeler! Hiç böyle bir şeyin olması mümkün mü? İsrail yıllardır İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor. Yunanistan, önleyici bir saldırıyı düşünmeye başlamalı mı? Yunan egemenliğinin sorgulanmasına daha ne kadar müsamaha gösterilecek?”

Atina’daki seçkinlerin Türkiye’den korktuğunu ve Türk savaş uçaklarının Dedeağaç’tan 2,5 mil içeri girmesini görmezden geldiklerini savunan yazar, “Bu kalitedeki seçkinlerin, yıkıcı bir ilk saldırının Yunanistan için en iyi savunma olduğunu anlaması zor. Ama ülkenin silahlı kuvvetleri içinde pek çok genç Kolokotronid (ülkede milli kahraman olarak kabul edilen eski komutan) olduğundan eminim. Onlar, bazı düşünceleri formüle etmek için zaman harcayan kişilerdir. Belki bir gün bu düşünceler, Yunanistan'ın Türk saldırganlığına karşı dinamik askeri tepkisi için zemin teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

Skandal yazı şu küstah ifadelerle sona eriyor: “Yunanlılar, Doğu Akdeniz'in güçsüz, geleceği olmayan zayıf bir seyircisi olmak istemiyorlarsa Türkiye ile geniş çaplı bir askeri çatışmaya psikolojik olarak hazır olmalıdırlar. Yunan Silahlı Kuvvetleri, bir mini savaşta bile Türkiye'ye inanılmaz derecede ağır hasar verebilir. Türkiye, Yunanistan'ın son zamanlarda kendisini Rafale, Belharra, torpidolar, modernize edilmiş F-16 Viper’lar vesaire ile muazzam şekilde silahlandırdığını anlamalı. Kararlı bir ilk saldırı yalnızca Yunanistan'ın menfaatine olmakla kalmayacak, Türkiye'nin kara ordusunda sahip olduğu her türlü silahı etkisiz hale getirdiği gibi (Yunanistan hava kuvvetlerinde ve donanmada açık bir şekilde üstündür) aynı zamanda yıllardır onun siyasi-askeri yönetiminin davranışını da kökünden değiştirecektir. Yunanistan'ın düşmanları, Yunanistan'ın şaka yapmadığını ve Yunanlıların tamamen birlik olduğunu ve ölümden korkmadığını bilmeli. Ölümden korkmamak binlerce yıldır Yunanlıları hep korumuş ve kurtarmıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Her türlü zafere hazırız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10’uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katılıyor. Erdoğan, ''Kahramanlarımız ordumuz personel eksiğine rağmen yürüttüğü operasyonlarla ayakta durduğunu kanıtladı. Son 6 yılda harekat alanlarındaki başarısıyla TSK dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: İhlaller devam ederse gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunistan'ın Türkiye'nin hava sahasını sürekli ihlal ederek tahrik ettiğini söyleyerek " 147 hava ihlali yaptılar biz eğer komşuysak dostsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Buna devam ederlerse biz de gereğini yaparız" dedi.