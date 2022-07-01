Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, "Prenses Alicia Rubi" adlı timsahla evlendi. Başkan Garcia bir de düğün töreni düzenledi. Yerli halkla ait bir gelenek olarak gerçekleştirilen merasime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BEYAZ GELİNLİK GİYDİRİLDİ

Müzik ve danslar eşliğinde gerçekleştirilen törende timsaha beyaz gelinlik giydirildi. Nikahı ise yerli halktan ileri gelen bir kişi kıydı. Prenses Alicia Rubi'yi eşi olarak kabul edip etmediğinin sorulması üzerine Garcia "Güzel olmasının yanı sıra halkımızın refahını isteyen biriyle evlenmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

BU GELENEK ASIRLARDIR VAR

San Pedro Huamelula kasabasında 1789 yılından bu yana gerçekleştirilen geleneğe göre yerli halkın lideri, küçük prenses olarak adlandırılan ve kutsal olarak kabul edilen bir cins timsah ile evlendiriliyor. Yerliler, bu gelenek sayesinde bolluk ve refaha kavuşacaklarına inanıyor.

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