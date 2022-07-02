Türkiye Gazetesi

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türk Deniz Kuvvetleri ile geliştirdikleri GENESİS, ADVENT gibi sistemlerin başarıyla görev yaptığını ve uluslararası alanda tercih edilir noktaya geldiğini belirtti. Millî olarak geliştirilen modüllerin NATO tatbikatlarında kullanılmasının da oldukça önem taşıdığını vurgulayan Nacar "Komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinde öncü bir firma olarak bu alanlardaki desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Coğrafi bilgi sistemleri ve bunların deniz versiyonlarının tatbikatlarda kullanılmasından, Batı Afrika'daki tehditlere karşı daha yetişmiş deniz gücünün oluşması adına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Türk firmasından dünyaya yazılım ihracatı Yerli yazılım şirketi OBASE, kendi ürettiği yazılımları 15 ülkeye ihraç ediyor.