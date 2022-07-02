Türkiye Gazetesi

Burak Varlık | MEKKE

İhramlarını giyen hacı adayları, büyük bir hasretle Kâbe-i muazzamaya koşuyor. Beytullah’a girişler bu yıl pandemi tedbirleri sebebiyle yeniden düzenlendi. Hacı adayları salgın tedbirleri yüzünden cennet taşı Hacer-ül esved’e ve Kâbe’nin duvarlarına artık yüz süremiyor. Müslümanlar, selamlama (istilam) noktasından dakikalarca mübarek taşı seyrediyor. Kâbe’nin çevresindeki bariyerler yüzünden özel gümüş muhafazalı cennet taşına yüz süremeyen Müslümanlar, 2 metre uzaktan cennet kokusunu almaya çalışıyor. Hacı adaylarının metaf alanında (Kâbe’nin etrafında tavaf etmek için tahsis edilen yer, zemin) beklemelerine ise izin verilmiyor. Görevliler tavaf edenlere engel teşkil ettiği gerekçesiyle bekleyenlere müdahale ediyor. Kâbe’nin içinden sayılan ve hacı adaylarının mutlaka namaz kılmak istedikleri Hicri İsmail ya da hatim adı verilen alan da bariyerler sebebiyle yasak dâhilinde kaldı.

Öte yandan, 2010 yılında 4,5 milyon hacı adayının geldiği Mekke-i Mükerreme’de şu anda 1 milyon hacı adayı bulunuyor. Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020’de pandeminin zirve yaptığı dönemde hacı sayısı yalnızca Suudi Arabistan içinden bin kişiyle sınırlandırılmıştı.

Hacı adayları Kâbe'ye kavuştu Türk hacı adayları, Suudi Arabistan yönetiminin 2 yıl sonra pandemi kısıtlamalarını kaldırmasıyla kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları, Kâbe’yi ziyarete başladı.