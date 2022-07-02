Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta aylar geçerken kayıplar artıyor. Rusya, Ukrayna saflarında savaşan ve Mariupol kentindeki çatışmalarda Rus güçlerine teslim olan 3 paralı askerin yargılanmasına karar vermişti. Ruslar adında savaşan 2’si İngiliz, 1’i Faslı paralı askerin idamlarına karar verildi.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada, Donetsk Savcısı, 3 paralı askerin Donetsk Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34 maddesi ve 323’ncü maddesine göre “İktidarı güç kullanarak ele geçirmek, terörist faaliyetlerde bulunmak ve ülkeyi ortadan kaldırmak” suçlamalarından bulunarak, İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim hakkında idam cezası talep etti. Suçlarını kısmen kabul eden 3 sanığa yeniden söz hakkı tanınmasının ardından mahkeme, 3 paralı askeri idam cezasına çarptırdı.

PUTİN’DEN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya’nın Ukrayna'da ölüm cezasına çarptırılan İngiliz askerlerinin idam edilmemesini sağlamalı açıklamasını yaptı. Ancak son durum ve Rusya tarafından yapılan açıklama durumun ciddiyetini yeniden ortaya koydu. Kremlin, bu kişilerin kaderlerinin Ukraynalı isyancılar tarafından belirleneceğini söylüyor.

DONBASS’TA YARGILANDILAR

Nisan ayında Mariupol'da yakalanmadan önce Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz Aiden Aslin ve Sean Pinner, işgal altındaki Donbass'ta bir mahkeme tarafından 'yabancı paralı asker' olarak mahkûm edildikten sonra idam mangası tarafından infazla karşı karşıya. Strasbourg'da görev yapan yargıçlar perşembe günü Moskova'ya bir bildiri yayınlayarak Putin'in 'ölüm cezasının infaz edilmediğinden emin olması' ve adamların insani koşullarda tutulduklarından ve tıbbi bakım verildiğinden emin olmak için çalışması gerektiğini söyledi.

UKRAYNALI İSYANCILAR KARAR VERECEK

Ancak Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın artık mahkemenin kararlarına uymadığını ve ikilinin kaderine Ukraynalı isyancı grupların karar vereceğini söyledi. Rusya, mart ayında mahkemeye bağlı diplomatik bir organ olan Avrupa Konseyi'nden çekilme niyetini açıklamış ve ardından da konseyden çıkarılmıştı. Ancak mahkeme hala Rusya aleyhine karar verebilir, çünkü konsey anlaşmasında bir 'bekleme dönemi' vardır, yani mahkemenin yargı yetkisi 16 Eylül'e kadar devam eder.

İKİ ASKERİN KORUNMASI İÇİN RUSYA’YA SİYASİ BASKI

Geçen hafta ise Rus milletvekilleri, herhangi bir mahkeme kararının Rusya içinde bağlayıcı olmadığı anlamına gelen, büyük ölçüde sembolik iki yasayı oyladı. Yeni karar, iki adamı koruması için Rusya'ya siyasi baskı yapmayı amaçlıyor, ancak Kremlin bunu görmezden gelmeyi seçerse mahkemenin yapabileceği çok az şey var.

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