Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada'da korku dolu anlar yaşandı.

Avusturyalı bir kadın, Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpek balığının saldırısına uğradı.

Olay yerine ambulans çağrılırken, uzun süre hayvandan kurtulmaya çalışan kadın kolundan ve bacağından yaralandı.

Bir süre sonra kıyıya dönmeyi başaran kadın ambulansa alındı. Ancak kadının kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

SAHİL ŞERİDİ KAPATILDI

Yetkililer yaşanan olay üzerine bölgeyi üç gün boyunca kapatarak dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma dahil tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını ve balıkçı teknelerinin de Hurgada açıklarında durmasına izin verilmediğini duyurdu.

Bölgede, 2020 yılında Ukraynalı bir çocuk köpekbalığı saldırısında kolundan yaralanmış, Mısırlı bir tur rehberi de bir bacağını kaybetmişti.

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