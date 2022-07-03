Türkiye Gazetesi

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerika tarafıyla gazeteci Şirin Ebu Akile'nin vurulduğu kurşunun adli incelemesini yapmaları konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı. Başsavcı Hatib, "Söz konusu kurşunu İsrail tarafına teslim etmeyi kesinlikle reddettiklerini" vurguladı.

ŞİRİN EBU AKİLE SORUŞTURMASI

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs’ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs’ta paylaşmıştı.

Hatib, Ebu Akile’yi hedef alan merminin, İsrail keskin nişancılarının kullandığı silahlara ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani de 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL ASKERLERİNİN AÇTIĞI ATEŞTE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin katliyle ilgili soruşturmanın sonuçları paylaşıldı: Katil keskin nişancı Filistin Başsavcılığı; Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, İsrailli keskin nişancı tarafından uyarı yapılmaksızın vurularak katledildiğini açıkladı.

Biden'dan Ebu Akile çağrısı:Soruşturma başlatılsın ABD Başkanı Joe Biden, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini belirtti.

İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti! Tabut yere düştü Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile’nin naaşının taşınması sırasında İsrail polisinin müdahale etti. İsrail polisi, Ebu Akile'nin cenazesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te omuzlarda taşınmasına izin vermedi.