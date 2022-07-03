Türkiye Gazetesi

İsrail, dün İran destekli Hizbullah’a ait 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. İHA’ların İsrail’in Akdeniz’de kurduğu gaz platformunu hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İHA’ların erken tespit edildiği böylece bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

İsrail'in geçici Başbakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, “Gazze'den Tahran'a, Lübnan’dan Suriye'ye bizim sonumuzu bekleyen herkese şunu söylüyorum; bizi test etmeyin. İsrail gücünü her tehdide, her düşmana karşı kullanmayı biliyor” dedi.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürülmüştü: Ebu Akile'ye atılan kurşun ABD'ye gönderilecek Filistin, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladığını açıkladı.



İsrail'in casusluk ağı derinlere indi! İran'da üst düzey isimleri işinden etti ABD basınındaki iddialara göre İsrail istihbaratı Mossad, İran'da güvenlik kademelerinde derinlere sızdığını belirtti ve bu durum İranlı üst düzey isimleri işinden etti.