Türkiye Gazetesi

ABD'nin Michigan eyaletinde yapılan Battle Creek Hava Gösterisi faciayla sonuçlandı. Chris Darnell (40), havaalanı yolunda kullandığı jet motorlu kamyonla havada saatte 500 km hızla giden iki uçakla yarışıyordu. Görgü şahitlerinin bildirdiğine göre, sürücü paraşütü açtığında meydana gelen patlama sonucu kamyon bir anda alevler içinde kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seyirciler gördükleri manzara karşısında dehşete kapılırken Darnell, olayda feci şekilde can verdi. Normalde yarın da devam edecek gösteri iptal edildi. Kazaya neyin yol açtığı bilinmezken Federal Havacılık İdaresi olay hakkında soruşturma başlattı.

Sürücü, kendi adını taşıyan Darnell Yarış Girişimi kurumunun sahibiydi. Yanan özel yapım yarış kamyonu Shockwave de bu kuruma aitti.



(Fotoğraflar: WWMT)

ABD’de polis timsahı elleriyle nehre götürdü ABD’nin Georgia eyaletindeki bir evin verandasına giren timsah, olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak nehre bırakıldı.