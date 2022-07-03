Türkiye Gazetesi

Bir süredir koronavirüs ile mücadelesi ve Güney Kore ile anlaşmazlık haberleriyle gündeme gelen Kuzey Kore’de en büyük silah fabrikasının uydu görüntüleri ortaya çıktı. Ülkenin en büyük silah fabrikası olan Kanggye Traktör Fabrikası 20.000 kişilik kapasiteye sahip. (‘Traktör’ kelimesi ise Sovyet döneminden kalan askeri bir terim olarak kullanılıyor)

Kanggye Traktör Fabrikası, içerisinde yüzme havuzu, futbol sahası, sağlık klinikleri gibi pek çok olanağa sahip.

Birçok katı bulunan yer altı fabrikasının uydu görüntüleri ortaya çıktı. Tepeye konumlanmış olan fabrika ülkenin en büyük yeraltı silah fabrikası olarak biliniyor. Fabrikanın en az 9 tane tüneli olduğu tahmin ediliyor. Yer altı silah fabrikası 176 bin fit(yaklaşık 54 km uzunluğuna sahip.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 2019 yılında fabrikayı ziyaret edip ürettiği yüksek kalitede makinalar için tebrik etmişti.

ÇALIŞANLAR İÇİN HER TÜRLÜ KONFOR DÜŞÜNÜLMÜŞ

Dışarıdan bakılınca o kadar büyük olduğu görünmeyen devasa bir arazi üzerinde konumlanan fabrikanın önünde 50 hektarlık bir alanda idari birimler konumlanmış, bunun dışında çalışanlar için futbol sahasız, depolar mevcut. Yer altı silah fabrikasının tam metrekaresine ait net bir bilgi yok. Her türlü konforun düşünüldüğü alanda yüzme havuzu ve işçiler ve ailelerin faydalanabilmesi için sağlık klinikleri gibi pek çok olanak bulunuyor.

Dünyanın en büyük orduları için silah üreten firmanın uydu görüntülerini analiz eden Jacop Bogle fabrika için, dünyanın en büyük ordularına silah üreten firmanın başında kendi amcası ve kardeşine ölüm emrini vermiş biri olduğunun altını çiziyor.

YANGINA NEDEN OLABİLECEK HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR

Fabrikaya girişte yoğun güvenlik önlemlerini alınıyor en büyük endişe ise yangın. Yangına neden olabilecek her türlü tedbirin alındığı yerde çakmak, kibrit gibi yanıcı şeyler yasak.

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