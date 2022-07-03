Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna’nın doğusunda bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde devam eden operasyonalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

RUSYA 24 SAATTE KURTARILAN YERLERİ AÇIKALADI

Rapora göre, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lisichansk ve çevredeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı; bunların en büyüğü Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora'dır. Son 24 saatte kurtarılan yerleşimlerin toplam alanı 182 kilometrekare.

UKRAYNA’NIN DOĞUDAKİ SON KALESİ ELE GEÇİRİLDİ

Ukrayna’nın doğudaki son kale olarak tanımladığı Lysychansk’ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurulan açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı” denildi.

182 KİLOMETREKARELİK ALANDA KONTROL SAĞLANDI

Lysychansk dışında kontrol sağlanan yerleşim yerlerinin Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora olduğu aktarılan açıklamada, son 24 saatte kontrol sağlanan bölgenin 182 kilometrekarelik bir alana denk geldiği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych yaptığı açıklamada, Lysychansk’ı Ukrayna’nın doğusundaki “son kale” olarak tanımlamıştı.

Rusya’da çok sayıda patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya’nın Belgorod kentinde meydana gelen çok sayıda patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.