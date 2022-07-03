Türkiye Gazetesi

İtalya’daki çığ felaketinde çok sayıda ölü ve yaralı var. Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Marmolada Dağı’ndan kopan buzul parçası çığ düşmesine sebep oldu. Yaşanan korkunç olayda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EKİBİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtalya’da buzul felaketi yaşandı. Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları’nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları’nın en yüksek noktası Marmolada Dağı’nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Çok sayıda Alp Dağları Ulusal Arama-Kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği ve helikopter desteği ile bölgede arama-kurtarma operasyonu düzenlediği aktarıldı.

Yetkililer, buz kütlesinin iki noktadan kırılarak çığa neden olduğu ifade etti. Dün ise Marmolada'da yaklaşık 10 derecelik bir sıcaklık artışı olduğu aktarılmıştı.

Antarktika’da tarihi keşif: Buzulların altında yeni bir yaşam keşfedildi Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, tarihi bir keşif gerçekleşti. Yüzde 98’i buzla kaplı olan Antarktika kıtasında 77’den fazla yeni tür keşfedildiğini açıklayan bilim adamları, bu keşfin gelecek nesillere ışık tutacağını belirtti.

Buzullara ilk kez yağmur yağdı Grönland’daki buzullarının zirvesine ilk kez yağmur yağdığı açıklandı. ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, 15 Ağustos’ta Grönland’da 3 bin 216 metre yüksekliğindeki bir bölgeye birkaç saat boyunca yağmur yağdığını duyurdu. Bunun kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.